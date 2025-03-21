ФСБ задержала якутскую журналистку Сашу Александрову по делу о призывах к терроризму

В Якутии сотрудники ФСБ задержали журналистку Сашу Александрову, пишут «Вести Якутии» со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, ее обвиняют в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).

Журналист Виталий Обедин утверждает, что Александрову задержали 20 марта, и суд уже арестовал ее. Что стало поводом для преследования журналистки, неизвестно.

«Вести Якутия» называет Сашу Александрову известной в республике журналисткой. Она работала в нескольких местных изданиях, включая Ykt.ru и в SakhaDay, а также развивала собственный сайт Zima.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Александрова уехала из России и публиковала критические материалы о действиях российских властей. В 2024 году она вернулась в РФ.