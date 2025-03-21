В список городов, где россияне могут взять семейную ипотеку, попали украинские города, которые не находятся под контролем российских властей и армии. Об этом сообщил РБК.

20 марта «Дом.РФ», который является оператором льготной программы, опубликовал список городов, где с 1 апреля можно купить вторичное жилье по семейной ипотеке. Всего в список попал 901 город, где на начало 2025 года строились два и менее многоквартирных дома. Среди них — Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск и другие.

РБК обращает внимание, что семейную ипотеку на вторичное жилье можно будет оформить в восьми городах Курской области, в том числе в Судже, которую только недавно вернули под свой контроль российские войска.

Кроме того, в список «Дом.РФ» попали несколько городов в Донецкой области, находящиеся под контролем Киева. Среди них — Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковка. В перечне есть Херсон, который также контролируется Украиной.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в России в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили до 2030 года, но изменив условия. Теперь льготная ипотека под 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье.

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