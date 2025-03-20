«Я верный солдат». Бывший замглавы обороны Павел Попов, обвиняемый в коррупции, написал письмо Путину с просьбой «вернуть его в строй»

Бывший замминистра обороны Павел Попов, который находится под арестом по делу о коррупции, написал письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить его преследование. Об этом сообщает «Коммерсант».

В письме Попов заявляет, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни», а сейчас попал в «сложную ситуацию». Он просит президента разобраться в его деле и вернуть его в строй.

По словам Попова, Путин для него был «нравственным ориентиром и образцом для подражания». На примере президента, пишет бывший замглавы Минобороны, он «окончательно понял, что значат легендарные слова: „холодный ум, горячее сердце и чистые руки“».

Павел Попов был заместителем министра обороны с 2013 по 2024 год, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. После отставки Шойгу с поста в Минобороны начались чистки — против многих его приближенных были заведены уголовные дела. Самым высокопоставленным из них, наряду с двумя другими бывшими заместителями министра, стал Попов.

Попову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге. Первоначально он был арестован, затем отпущен под домашний арест, а с февраля 2025 года снова находится в СИЗО.

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