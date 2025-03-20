Венгрия 20 марта во второй раз подряд заблокировала итоговый документ саммита Европейского совета, касающийся поддержки Украины, сообщил журналистам в Брюсселе неназванный дипломатический источник.

Документ в итоге был одобрен в формате текста заявления от имени 26 из 27 стран сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в рамках саммита, подверг критике систему принятия решений в ЕС. Он заявил, что сообщество должно оказывать давление на отдельных членов, чтобы «выполнить то, что было обещано».

«Это просто антиевропейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы. […] Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно блокируются. И я считаю, что это недопустимо», — заявил Зеленский.

Венгрия уже накладывала вето на документ, связанный с поддержкой Украины, на саммите Европейского совета 6 марта. Тогда декларация также была принята не от имени ЕС, а от имени 26 стран.