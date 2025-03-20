В России произошел массовый сбой в работе сервисов и операторов связи

Сбой в работе мобильных операторов и интернет-сервисов произошел утром 20 марта, следует из материалов структуры Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра.

По его данным, сбой затронул «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн», T-2, Yota, МГТС.

В то же время российские сайты Downdetector.su и Downradar.ru, которые отслеживают работоспособность сервисов в России, сообщают, что не работают Discord, Twitch, Figma, Roblox, Cloudflare, Miro, SoundCloud Aviasales и другие сервисы.

С чем связан сбой, пока неизвестно.