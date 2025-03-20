В Китае казнили четырех граждан Канады

Власти Китая казнили четырех граждан Канады, которых обвиняли в хранении наркотических веществ, сообщила газета The Wall Street Journal 20 марта. Имена казненных не раскрываются.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что четырех человек, которые имели гражданство Канады и Китая, казнили в начале 2025 года. По словам главы МИД, она и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались вмешаться, чтобы остановить казни. Она попросила власти Китая проявить снисхождение к «другим канадцам, столкнувшимся с подобной ситуацией».

В ответ на комментарий Канады официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в Китае одинаково относятся к обвиняемым всех национальностей. «Канада должна уважать верховенство закона и перестать вмешиваться в судебный суверенитет Китая», — заявила Мао Нин.

Китай занимает жесткую позицию в отношении преступлений, связанных с наркотическими веществами. Местные законы предусматривают в качестве наказания за контрабанду наркотических веществ длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения, и смертную казнь.

По данным Amnesty International, в Китае проводят больше казней, чем в любой другой стране. Точные числа неизвестны, но в последнем докладе правозащитников говорилось, что в 2023 году в Китае казнили тысячи человек. Как отмечает WSJ, власти Китая редко применяют смертную казнь в отношении граждан стран Запада.