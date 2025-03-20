Умер поэт Вадим Жук

В возрасте 78 лет умер поэт, сценарист и актер Вадим Жук. Об этом сообщила кинокритик Лариса Малюкова.

Антон Тушин / ТАСС / Profimedia

По словам Малюковой, Вадим Жук умер в Суздале. Там он должен был вести церемонию открытия фестиваля анимации «Суздальфест».

«На протяжении многих лет Вадим Семенович вел церемонии открытия и закрытия фестиваля анимации. И делал это блистательно. Но вчера по указанию сверху его заменили. Он сидел в зрительном зале. Сказал: „Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье“», — рассказала Малюкова.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. В 1970 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1986 по 2000 год — художественный руководитель, автор, режиссер и актер театра-студии «Четвертая стена».