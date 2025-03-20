Российский суд впервые отменил охрану товарного знака иностранной компании, ушедшей из РФ после начала войны. У бренда Ericsson теперь другой владелец

Российский суд отменил правовую защиту товарного знака шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson. Это позволило Роспатенту зарегистрировать бренд Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что это первый известный случай, когда российский суд отменяет правовую защиту товарного знака иностранной компании, решившей уйти из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Суд принял соответствующее решение по иску компании в октябре 2024 года, сообщает издание.

В иске, поданном в суд по интеллектуальным правам, рассказал «Коммерсанту» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, говорилось, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем «у ООО „Р-Климат“ или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака».

В Ericsson заявили «Коммерсанту», что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались.

Роспатент зарегистрировал бренд за «Русклиматом» 12 марта. В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. В «Русклимате» сообщили, что заявка на регистрацию товарного знака Ericsson для бытовой техники в данный момент находится на рассмотрении Роспатента.

Бренд, сообщил директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов, регистрируется в интересах иностранной компании-партнера из дружественной России страны. Какие-либо иные подробности он раскрыть отказался, сославшись на требования о неразглашении условий сделки.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие иностранные компании объявили о сокращении присутствия или полном сворачивании операций на российском рынке. При этом компании, прекратившие работу в России, как правило, продолжают продлевать регистрацию своих брендов на территории РФ, чтобы обеспечить их правовую защиту.

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