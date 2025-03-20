Россия заняла 66-е место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который ежегодно представляет подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития.

В прошлогоднем рейтинг Россия занимала 72-е место.

Первое место в рейтинге, опубликованном в 2025 году, сохранила Финляндия. За ней расположились Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. В первую десятку самых счастливых стран попали также Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

На 22-м месте в рейтинге находится Германия, сразу за ней следуют Великобритания и США.

Всего в рейтинге 147 стран. Последние места в нем занимают Ливан, Сьерра-Леоне и Афганистан.

При составлении рейтинга учитываются различные критерии. В частности, экономические (ВВП на душу населения), уровень свободы и безопасности, качество здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни. Индекс счастья высчитывается из результата опросов жителей различных стран за три года (в нынешнем рейтинге — за 2022-2024 годы).

Финляндия занимает первое место в рейтинге с 2017 года.

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