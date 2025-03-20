МТС закроет видеохостинг Nuum. Он позиционировался как аналог YouTube и TikTok

Компания МТС с 1 июня закрывает свой видеохостинг Nuum для массовой аудитории, пишет РБК. Nuum, позиционировавшийся как альтернатива YouTube и TikTok, просуществовал чуть более года.

Технологическая инфраструктура Nuum будет передана рекламному подразделению МТС AdTech, рассказал изданию представитель компании. В будущем она будет использоваться для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию.

Несколько десятков разработчиков из команды Nuum перейдут в структуры МТС, занимающиеся медиабизнесом. В частности, сообщает издание, разработанные для этой платформы технологии стриминга видео будут использованы в принадлежащем компании онлайн-кинотеатре Kion.

Решение о закрытии Nuum как видеохостинга и передаче его рекламному подразделению было принято «в связи с новой стратегией трансформации компании», заявили в МТС. «В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью, — утверждает представитель компании. — Развитие b2c (направление бизнеса, предназначенное на конечного потребителя) видеохостинга признано недостаточно эффективным».

О запуске Nuum было объявлено в конце 2023 года. Платформа была ориентирована на пользовательские видео в горизонтальном и в вертикальном форматах.

Руководитель Nuum Наталья Братчикова в мае 2024 года рассказывала РБК, что МТС выделила на развитие сервиса 6 миллиардов рублей.

За февраль 2025 года месячная аудитория Nuum старше 12 лет, по данным Mediascope, составила 901,5 тысячи человек, суточная — 71 тысячу. Для сравнения: месячная аудитория TikTok в России за тот же период — 68,7 миллиона человек, суточная — 35,1 миллиона, отмечает РБК.

В последние несколько лет власти РФ решили заблокировать доступ пользователей в Facebook и Instagram (их материнская компания Meta объявлена «экстремистской»), а также замедлить YouTube. TikTok ограничил российским блогерам возможность загрузки новых видео.

На фоне этого российские компании пытаются создавать собственные видеосервисы. Вот что о них «Медуза» писала в июне 2024 года.

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