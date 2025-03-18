В Москве, Петербурге и Липецкой области школьникам разрешат сдавать два экзамена (а не четыре) при окончании школы после 9 класса

Депутаты Госдумы на заседании 18 марта приняли во втором и третьем чтениях закон, вводящий в качестве эксперимента особый порядок проведения в 2025 году в Москве, Петербурге и Липецкой области. За принятие закона проголосовали 359 депутатов, против выступили 56, а один воздержался, пишет «Коммерсант».

Принятые поправки предусматривают, что в трех упомянутых регионах ученикам, которые планируют уйти из школы после 9 класса, в том числе для поступления в колледж, разрешат сдавать два экзамена (русский язык и математика), чтобы получить аттестат об окончании основной школы, пишет ТАСС. Сейчас ГИА-9 предусматривает, что школьникам нужно сдать экзамены по четырем предметам.

В ходе эксперимента, который продлится до 31 декабря 2025 года, школьникам в Москве, Петербурге и Липецкой области для перевода в 10 класс будет нужно получить минимальные баллы по результатам экзаменов, которые установят региональные власти. Школьники, которые не наберут необходимые баллы, получат преимущество при поступлении на бюджетные места в колледжи регионов, где проводится эксперимент.

Закон также предписывает властям Москвы, Петербурга и Липецкой области определить специальности в колледжах, на которые можно будет поступить без учета результатов экзаменов по итогам 9 класса и при наличии аттестата.

Соответствующие поправки в январе на рассмотрение парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко. Изначально авторы законопроекта предлагали провести эксперимент в пяти регионах России, но ко второму чтению список расширили до . Однако, как пишет ТАСС, окончательный перечень в итоге вновь пересмотрели. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в законе остались три региона, «которые соответствуют критериям, определенным правительством».