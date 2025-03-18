В Ленинградской области упал вертолет Ми-28. Экипаж погиб

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным ведомства, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности вдали от населенных пунктов.

Экипаж вертолета погиб, сообщило министерство. «Интерфакс» отмечает, что существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н «Ночной охотник», учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный «Ночной охотник» Ми-28НМ. Экипаж всех версий — два человека.

В пресс-службе Ленинградского военного округа 47news сообщили, что вертолет состоял на вооружении ВКС России. Причина крушения не называется.