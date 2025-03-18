Умер певец Бедрос Киркоров

В возрасте 92 лет умер народный артист России, певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщил в инстаграме его сын Филипп Киркоров.

Нина Зотина / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» — написал Филипп Киркоров.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В конце 1940-х годов окончил училище по специальности сапожника, после этого несколько лет работал по специальности. Тогда же начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии. В 18 лет без музыкального образования был принят стажером в Государственную оперу Варны. В 1966 году Бедрос Киркоров окончил в Москве отделение музыкальной комедии ГИТИСа. В те годы он начал выступать в программах Москонцерта, исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках. Кроме того, он участвовал в эстрадной программе «Мелодия друзей», в которой выступали артисты из социалистических стран. В 1970-е годы Киркоров выступал как солист Московской областной филармонии, а в 1984 году стал солистом Новгородской областной филармонии.

В 2005 году Бедрос Киркоров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году получил звание Народного артиста России.