Латвия закроет для пешеходов три пограничных перехода на границе с Россией и Беларусью. Теперь попасть в Латвию можно будет только на автомобиле или автобусе

МВД Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны (ГПО) о частичном закрытии трех пограничных переходов на границе с Россией и Беларусью, правительство страны рассмотрит его во вторник, 18 марта. Об этом сообщает Delfi.

Согласно предложению пограничной охраны, с 19 марта латвийско-белорусский пограничный переход «Патерниеки», а также пункты пересечения латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Частичное закрытие погранпунктов объясняется геополитической ситуацией в связи с продолжающимся российским вторжением в Украину.

Сроки, на которые работа КПП будет ограничена, не уточняются. Обсуждаются сроки, начиная от полугода и дольше.

Глава ГПО Гунтис Пуятс пояснил, что пограничная служба обратилась с предложением о частичным закрытии погранпунктов «в связи с наплывом мигрантов». В воскресенье, 16 марта, из-за этого Латвия временно закрывала погранпункт «Патерниеки».

«Терехово» и «Гребнево» — единственные работающие погранпункты на границе Латвии с Россией. Таким образом, после принятия запрета пересечение границы пешком станет невозможным в принципе. До 2023 года работали еще два пункта — «Педедзе» и «Виентули», но Латвия закрыла их после того как РФ разрешила въезжать на свою территорию гражданам Украины только через «Виентули» и московский аэропорт Шереметьево.

«Патерниеки» оставался единственным работающим погранпунктом на границе с Беларусью. Переходить там границу пешком было нельзя (запрет действовал с белорусской стороны), но пересечение на велосипедах было свободным.

В ноябре 2023 года границу с Россией полностью закрыла Финляндия, объяснив это резким увеличением количества мигрантов, которые пытались попасть в страну из РФ — в том числе, на велосипедах. В Финляндии полагают, что российские власти намеренно создали кризис с мигрантами, организованно направляя их на границу. В РФ обвинения отрицали.