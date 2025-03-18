Бундестаг большинством голосов одобрил финансовый пакет, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру, сообщает Deutsche Welle.

Как поясняют журналисты, депутаты одобрили реформу «долгового тормоза» — механизма, который закреплен в Конституции ФРГ и обязывает правительство страны экономно расходовать бюджетные средства.

Теперь «тормоз» решили ослабить для расходов на оборону и нужд федеральных земель. Также было согласовано 500 миллиардов евро для специального инфраструктурного фонда.

Законопроект, разработанный парламентской фракцией ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), поддержали 513 депутатов, против выступили 207 парламентариев. Воздержавшихся от голосования не было.

Перед принятием закона ХДС/ХСС и СДПГ удалось добиться поддержки со стороны партии «Зеленые». В бундестаге нового созыва, который начнет работу на следующей неделе, консерваторы, социал-демократы и «зеленые» уже не будут иметь необходимого для изменении Конституции большинства в две трети голосов, поэтому им важно было успеть принять поправки составом старого бундестага.

Теперь законопроект должен одобрить Бундесрат — орган представительства федеральных земель.

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц называл финансовый пакет «четким посланием нашим партнерам и друзьям, а также противниками, врагам нашей свободы: мы способны защитить себя».

«Долговой тормоз» был закреплен в Конституции ФРГ во время правления Ангелы Меркель. Критики «долгового тормоза» указывают, что он затрудняет инвестиции — и, как следствие, в долгосрочном периоде может привести к отставанию Германии от других стран, активно вкладывающих деньги в свое развитие.

Необходимость увеличить расходы на оборону в Германии начали активно обсуждать после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Европе необходимо самой думать о собственной безопасности, а не полагаться на США.