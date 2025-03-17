В Астраханской области украинские беспилотники атаковали энергообъекты, начался пожар, пострадал один человек

Украинские беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса на территории Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

При падении обломков дрона начался пожар на одном из объектов. По словам Бабушкина, ситуация «контролируемая», а рабочие смены были заблаговременно эвакуированы. Какие объекты были атакованы — неизвестно.

В ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу, заявил Бабушкин. Где это произошло, он не уточнил.

По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, 13 из них — над Астраханской областью. Еще три беспилотника были уничтожены над Калмыкией, по два — над Краснодарским краем и Брянской областью и по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.