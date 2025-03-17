Украинские беспилотники атаковали Белгород. Два человека получили ранения

Украинские беспилотники вечером 17 марта атаковали Белгород. Над городом работала система ПВО.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате падения обломков дронов ранения получили двое мужчин: одному из них оторвало кисть руки, другому — предплечье.

Из-за падения обломков одного из беспилотников повреждения получило здание торгового центра «Атлант». Вблизи него начался пожар, который уже потушен.

Представители ВСУ атаку не комментировали.