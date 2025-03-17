Superjet совершил первый опытный полет с отечественными двигателями ПД-8. Они должны заменить российско-французские двигатели

Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с российскими двигателями ПД-8 в рамках летных испытаний, сообщил Ростех.

Самолет находился в воздухе около 40 минут. Он достиг скорости 500 километров в час и высоты до трех тысяч метров. ПД-8 «показали стабильную работу — в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах», говорится в сообщении.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в апреле запланированы летные испытания с участием еще одного «полностью российского» самолета с двигателями ПД-8. Получение сертификата на российский двигатель ожидается осенью 2025 года, сообщили в госкорпорации.

«Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года Superjet приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это „сердце“ самолета. Впереди еще много работы и много полетов», — сказал Чемезов.

После введенных в 2022 году санкций в отношении российской авиапромышленности самолет Superjet потребовал фактической пересборки из-за того, что в производстве и обслуживании множества его компонентов, в том числе ключевых, участвовали иностранные компании. Итогом ограничений стала разработка полностью импортозамещенного Superjet 100, на котором вместо российско-французских двигателей SaM-146 должны были быть установлены отечественные ПД-8.

В первый раз двигатели ПД-8 завершили стендовые испытания в мае 2022 года, однако в ходе дальнейших испытаний «пошли процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде», и двигатель отправили на доработку. Повторные стендовые испытания завершились осенью 2023 года. При этом первый полет опытный образец полностью импортозамещенного самолета совершил в августе 2023 года, однако на нем все еще были установлены российско-французские двигатели — «в целях ускорения программы испытаний». В опытном образце было заменено около 40 импортных систем и агрегатов.