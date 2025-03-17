Один из основателей проекта «Омское гражданское объединение» сообщил, что телеграм-бот Wallet заблокировал его криптовалюту, после того как в начале февраля активиста внесли в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

«Мой кошелек был заблокирован в феврале, на следующий день после внесения меня в список „экстремистов“, криптовалюта на нем останется замороженной навсегда. Даже после месяца общения c поддержкой, результат один — якобы я нарушил какие-то „правила соглашения“, поэтому крипту они просто оставляют себе. Потеря невелика, ~170 USDT. Но хотел предупредить всех антивоенных россиян о ситуации», — рассказал Чебыкин, обвинив бот в сотрудничестве с российскими властями.

Активист и главный редактор «Скат медиа» рассказал, что с ним случилось то же самое и он потерял около 100 долларов. Гяммера внесли в список «экстремистов и террористов» в сентябре 2023 года.

В пользовательском соглашении бота Wallet говорится, что он не считается частью Telegram, хоть и встроен в функционал мессенджера, отмечает журналист Андрей Захаров, По его словам, после трудностей с запуском Gram Павел Дуров не связывает Telegram с криптовалютными проектами юридически. «Хотя по факту ассоциация более чем плотная: ну, не будешь же ты пускать стороннее приложение прямо в базовый функционал», — добавил он.

По данным Захарова, собственник Wallet скрыт за панамским офшором, но на рынке считают, что с ботом связан близкий к Дурову предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев. Журналист предполагает, что бот работает с рублями, для чего у Еремеева есть инфраструктура в России — казанский «Банк 131», который специализируется на проведении платежей в стране и за ее пределами.

Представитель компании Wallet сообщил «Медузе», что компания «самостоятельно мониторит различные источники для определения риск-профиля пользователей» и «строго придерживается принципа нейтральности» при проведении стандартных процедур проверки личности клиента и возможного финансирования терроризма и отмывания средств. «Кошелек не может брать на себя ответственность в оценке решений, вынесенных судами и правоохранительными органами стран», — сказал представитель Wallet.

Последствия включения в список Росфинмониторинга

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