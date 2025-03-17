Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 84,31 рубля.

По сравнению с предыдущей котировкой курс доллара снизился на 1,26 рубля. Курс евро за день снизился на 2,76 рубля, до 90,84 рубля.

В последний раз официальный курс доллара был ниже 85 рублей в августе 2024 года.

С начала года рубль прибавил более 17% по отношению к доллару. Опрошенные РБК эксперты называют две основных причины: первая — интерес зарубежных инвесторов к российским активам на фоне попыток улучшения отношений между РФ и США: вторая — дисбаланс экспорта и импорта, из-за которого на российском валютном рынке образовался переизбыток иностранной валюты.