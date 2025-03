NYT: США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию российской агрессии в Украине

Минюст США тайно проинформировал европейских чиновников о выходе из международной группы, которая ведет расследование в отношении российского руководства в связи с преступлением агрессии в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что об этом решении будет объявлено 17 марта в электронных письмах сотрудникам головной организации группы, Агентства Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (также известно как Евроюст), говорят собеседники NYT.

США, как отмечает газета, были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с международной группой. В рамках этого сотрудничества старший прокурор Минюста США был отправлен в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины (International Centre for Prosecution of Crime of Aggression against Ukraine) был создан Евроюстом в июле 2023 года. Его задача заключается в привлечении к ответственности руководства России, а также Беларуси, Северной Кореи и Ирана, за категорию преступлений, определяемую как агрессия в соответствии с международным правом.

В отчете, посвященном году работы международной группы, говорилось о «значительном прогрессе» в создании «общей следственной и прокурорской стратегии для дел, связанных с преступлением агрессии».

С началом переговоров между США и Россией Вашингтон стал отказываться от резкого осуждения российской агрессии в Украине. В конце февраля США выступили против того, чтобы назвать Россию «агрессором» в заявлении стран G7, посвященном третьей годовщине начала войны. Тогда же, по данным The Telegraph, США «дали понять», что могут выйти из спецтрибунала по преступлению агрессии России, созданного при участии 40 государств.

