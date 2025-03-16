В Милане установили мемориал Алексею Навальному

В Милане в сквере имени Анны Политковской установили памятный камень в честь Алексея Навального.

На камне написана фраза Навального — «Если меня убьют, не сдавайтесь» — на итальянском языке и указано, что «лидер российской оппозиции умер в тюрьме 16 февраля 2024 года».

Claudio Furlan / LaPresse / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В церемонии открытия мемориала приняли участие глава городского совета Милана Елена Бушеми и дочь Алексея Навального, Дарья Навальная.

«Мой отец был таким сильным человеком. Для вас он был невероятным лидером и вдохновением, но для меня он был еще и добрым, веселым и любящим папой», — сказала Дарья Навальная, обращавшаяся к собравшимся на итальянском языке.

Сквер имени Анны Политковской, где установлен памятный камень, находится на одной из главных улиц Милана — Корсо Комо. Он был открыт в 2012 году в память о журналистке, убитой в 2006 году в подъезде своего дома в Москве.