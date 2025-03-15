Убит лидер «Исламского государства» в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Ираке убит один из лидеров террористической группировки «Исламское государство».

«Сегодня был убит беглый лидер „ИГ“ в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», — написал Трамп в соцсети Truth Social вечером 14 марта. По его словам, США провели операцию в координации с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные 13 марта нанесли авиаудар в провинции Аль-Анбар в Ираке, в результате чего были убиты лидер «ИГ» в Ираке и Сирии Абдулла Макки Муслих ар-Рифаи (он же Абу Хадиджа) и еще один террорист, имя которого не сообщается.

В CENTCOM заявили, что Абу Хадиджа был «одним из самых важных членов» террористической группировки. Он отвечал за логистику и планирование терактов «Исламского государства» во всем мире. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани назвал его «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире».