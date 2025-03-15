Более 100 украинских дронов атаковали регионы России. В Волгограде целью атаки был завод «Лукойла»

Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область в ночь на 15 марта, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силы ПВО министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части города Волгограда», — заявил губернатор.

По его словам, российские силы ПВО перехватили и нейтрализовали большинство беспилотников. В результате падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе, пожар быстро потушили. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

После падения обломков беспилотника в Волгограде загорелась трава недалеко от нефтеперерабатывающего завода «Лукойла», сообщил телеграм-канал Mash. Как пишет Astra, в районе железнодорожной станции «Сарепта», в нескольких километрах от НПЗ, загорелся камыш.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, под удар беспилотников попали три населенных пункта. По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома в селах Муром и Тишанка, а в городе Валуйки загорелась сухая трава. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь в в пяти районах региона сбили более 35 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 15 марта перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ, из них 64 — в Волгоградской области, 38 — в Воронежской, 14 — в Белгородской, семь — в Брянской, два — в Ростовской и один в Курской области.

На фоне атаки беспилотников аэропорты Волгограда и Саратова временно прекратили прием и отправку самолетов.