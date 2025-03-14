В Агентстве США по глобальным медиа объявили об отмене подписки на Associated Press, Reuters и AFP для «Радио Свободы» и «Голоса Америки»

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее работу «Голоса Америки» и «Радио Свободы», расторгает контракты с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Об этом объявила назначенная Дональдом Трампом специальным советником по USAGM Кари Лейк.

«Сегодня я начала процесс расторжения контрактов агентства [USAGM] с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Это сэкономит налогоплательщикам около 53 миллионов долларов», — заявила Лейк.

По ее словам, USAGM, новостная организация, финансируемая американскими налогоплательщиками, «не должна платить сторонним новостным компаниям за то, чтобы они рассказывали нам новости». «С бюджетом почти в миллиард долларов мы должны производить новости сами», — написала Лейк.

Источники The Inisider в «Радио Свобода» рассказали, что после 1 апреля журналисты останутся без доступа к информационным лентам и прямым видеотрансляциям крупнейших агентств. Они использовались в том числе во время телепередач, переведенных на русский язык. В «Голосе Америки» изданию сказали: «Мы не знаем, как сегодня ставить материалы, ведь это не только тексты, но и видео, и фотографии».

При этом Кари Лейк не занимает пост директора USAGM. В декабре Трамп объявил, что хочет назначить Лейк, бывшую ведущую телеканала Phoenix KSAZ-TV в Аризоне, главой «Голоса Америки». Однако по закону ее должен утвердить глава агентства, а его кандидатуру, в свою очередь, еще не одобрил сенат. Затем Лейк в должности главы «Голоса Америки» должен утвердить консультативный совет по международному вещанию. В конце февраля USAGM объявило, что Кари Лейк присоединится к агентству в качестве специального советника.

14 марта Лейк написала, что «только что приступила к работе» в агентстве. «Когда я узнала, что мы не разместили наши официальные портреты президента и вице-президента, я позаботилась о том, чтобы мы сделали это в течение нескольких часов», — сообщила она, опубликовав фотографии с портретами Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса в офисе USAGM.