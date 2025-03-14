Минюст России объявил «иноагентом» писательницу Аллу Боссарт

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него трех человек.

В реестр попали:

писательница и поэтесса Алла Боссарт;

советский диссидент Герман Обухов;

ведущий подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов.

По версии Минюста, Аксенов, Боссарт и Обухов принимали участие в создании и распространении материалов «иноагентов», а также распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Все трое, по утверждению российского министерства, выступали против вторжения российской армии в Украину.