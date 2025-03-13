В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы собирались организовать серию терактов против военных и чиновников, разослав по почте бомбы под видом подарков

Украинские спецслужбы планировали серию терактов в отношении российских военных Минобороны и чиновников, помогающих фронту, в ходе которых собирались разослать по почте бомбы, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В российской спецслужбе утверждают, что в почтовых отправлениях в аэропорту Челябинска нашли пять посылок с самодельными взрывными устройствами. Они должны были сработать при открытии упаковки. Кто должен был получить эти посылки, в сообщении ФСБ не уточняется. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили бомбы. Еще четыре таких посылки, как заявили в ФСБ, были найдены в тайнике в Челябинске. Их должны были отправить военным в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

По подозрению в отправке посылок в Первоуральске Свердловской области задержан 22-летний россиянин. По версии ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб забрал посылки из тайников в Челябинске и отправил их военным и представителям органов власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После этого украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, а обещанное вознаграждение в шесть тысяч долларов так и не выплатили, утверждают в ФСБ.

На видео, опубликованном спецслужбой, задержанный рассказывает, что познакомился в интернете с человеком по имени Антон из Украины, который сначала просил его собрать информацию о российских военных авиабазы в Энгельсе и сотрудниках военного завода в Екатеринбурге. Затем россиянин получил указание на тайники в Челябинске, где лежали посылки с духами.

В спецслужбе сообщили о возбуждении дела по статье о незаконном хранении оружия и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК). ФСБ ищет людей, изготовивших взрывные устройства и спрятавших их в тайники.