Умерла композитор София Губайдулина. Она написала музыку для фильма «Вертикаль» и мультфильма «Маугли»

Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина умерла в возрасте 93 лет, сообщает мэрия Казани.

София Губайдулина, 1985 год Алексей Курбатов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», — говорится в заявлении мэра Казани Ильсура Метшина.

София Губайдулина родилась в городе Чистополь в 1931 году. В 1950-е годы она окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано и Московскую консерваторию по классу композиции. В 1969-1970 годах она работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени Скрябина.

Губайдулина известна как автор более ста симфонических произведений, а также музыки для театра и кино. Среди прочего она написала музыку для фильмов «Вертикаль», «Чучело», «Крейцерова соната», мультфильмов «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе».

С 1991 года Губайдулина жила в Германии.