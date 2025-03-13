Влиятельный московский аналитический центр, близкий к России, подготовил для Кремля документ, в котором изложил «максималистские» требования России в преддверии переговоров о завершении российско-украинской войны. Документ получила разведка одной из европейских стран, выдержки из него опубликовала газета The Washington Post 12 марта.

По данным издания, документ подготовили в феврале, за неделю до переговоров России и США, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

В документе отвергаются как «нереализуемые» планы президента США Дональда Трампа, который стремится завершить войну в течение 100 дней. «Мирное урегулирование украинского кризиса не может произойти ранее 2026 года», — говорится в документе.

Авторы документа отвергают планы отправить в Украину миротворцев, настаивают на официальном суверенитете России над оккупированными территориями и создании буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма. Демилитаризованная зона, отмечается в документе, должна затронуть Одесскую область.

Также в документе говорится о «полном демонтаже» украинского правительства. Авторы справки отвергли любые политические уступки со стороны Украины, в том числе отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов. «В действительности нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж», — сказано в документе.

Кроме того, авторы документа выступили против того, чтобы США продолжали вооружать Украину после заключения мирного соглашения, как и против того, чтобы численность украинской армии оставалась на нынешнем уровне в один миллион человек.

Также в документе сказано, что Россия должна согласиться не размещать ракетную систему «Орешник» в Беларуси на границе с Евросоюзом, а США в ответ должны не размещать новые ракетные системы на континенте. Кроме того, предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия в страны, считающиеся «недружественными» по отношению к США, а Вашингтон в ответ прекратил вооружать Украину. При этом в справке отмечается, что Москве будет трудно прекратить поставки оружия своим союзникам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал газете The Washington Post, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», он назвал их «крайне противоречивыми». «Мы работаем с более продуманными вариантами», — сообщил Песков.

В то же время, как отмечает издание, некоторые предложения, представленные в документе, уже были выдвинуты российскими властями. В частности, Россия предложила США доступ к своим полезным ископаемым, в том числе на оккупированных территориях Украины, а также выступила за восстановление штата дипломатов в посольствах двух стран. Оба этих предложения были в документе.

Представители западных спецслужб сообщили ранее агентству Bloomberg, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании войны. По словам источников агентства, Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров, которые, «как он знает», скорее всего, будут неприемлемы для Украины и Европы. Собеседники Bloomberg указывали, что Путин не готов к компромиссу в таких вопросах, как оккупированные территории, размещение европейских миротворцев и нейтралитет Украины.

Читайте также

Почему США начали переговоры с Россией, а не с Украиной? Снимут ли с России санкции? И наступил ли новый мировой порядок? Отвечает исследователь Гарвардского университета Михаил Троицкий

Читайте также

Почему США начали переговоры с Россией, а не с Украиной? Снимут ли с России санкции? И наступил ли новый мировой порядок? Отвечает исследователь Гарвардского университета Михаил Троицкий