Собянин объявил победителя конкурса на создание нового цирка. Это тот же проект здания, которое хотели построить на месте цирка на проспекте Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что победителем голосования среди жителей города по поводу проекта нового цирка стала визуальная концепция архитектурного бюро Apex.

13 марта 2025 года Mos.ru

31 января 2025 года Сергей Собянин

За нее, по словам Собянина, на портале «Активный гражданин» проголосовали 29% взрослых и 42% детей. «Абсолютное большинство взрослых (85%) согласились с тем, что мнение детей надо обязательно учесть», — заявил мэр Москвы.

Проектом Apex первоначально планировалось заменить Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Как писала «Медуза», архитектурное бюро, скорее всего, использовало наработки сингапурской компании, которая участвовала в реконструкции стадиона «Олимпийский» в Москве.

Идея сноса Большого Московского цирка на проспекте Вернадского — символа советского модернизма — и строительства на его месте здания по проекту Apex вызвала огромный резонанс. Власти Москвы заявили, что предлагают жителям города выбрать как место для нового цирка, так и его проект. По итогам первого голосования было объявлено, что новый цирк «с учетом мнения москвичей и экспертов» решено строить в Мневниковской пойме.

Что будет со зданием цирка на проспекте Вернадского, которое, как уверяют власти города, «полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений», пока не объявлено.

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