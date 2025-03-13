Российские банки предложили при подозрении на мошеннический перевод замораживать средства на счете получателя

Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка ( ).

Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.

Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.

Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».

Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.

По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.