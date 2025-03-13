Россия атаковала объекты инфраструктуры в Днепре и Запорожье

Вооруженные силы РФ атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровской области, возникли пожары, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

В Днепре повреждения получили многоквартирные дома, административное здание, хозяйственные постройки. В городе ранены три местные жительницы, их госпитализировали. В Никопольском районе в результате российского обстрела ранена 64-летняя женщина.

В компании «Укрзалізниця» сообщили, что российские войска атаковали энергетические объекты железной дороги в Днепропетровской области, из-за чего возникли задержки в движении нескольких поездов, сообщает «Украинская правда».

Сергей Лысак сообщил, что украинские военные за ночь сбили в регионе 11 российских беспилотников «Шахед». Глава региона опубликовал фотографии с последствиями удара по Днепру.

В городе Запорожье в результате атаки российских дронов повреждены жилой дом и административное здание на объекте критической инфраструктуры, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. О пострадавших не сообщается.

Из-за российских обстрелов частично обесточен Херсон, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. «Специалисты Херсоноблэнерго изучают объемы повреждений», — рассказал он. Кроме того, возникли перебои в системе газоснабжения, но ее работу уже возобновили. В результате ночных обстрелов в Херсоне один местный житель погиб, один ранен.

По меньшей мере 18 российских беспилотников пытались ночью атаковать Киев, сообщили в городской военной администрации. Силы ПВО сбили 12 дронов, а остальные «локационно потеряны или покинули воздушное пространство». Повреждений и пострадавших нет, добавили в администрации.