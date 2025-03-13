Прокуратура Советского района Новосибирска подала апелляцию на приговор заведующему лабораторией новосибирского Института теплофизики сибирского отделения РАН Олегу Кабову, сообщил адвокат ученого Геннадий Шишебаров.

В копии апелляционного представления прокуратуры, которую опубликовал адвокат, ведомство указывает, что назначенное Кабову наказание «не отвечает требованиям законности и справедливости». В своих возражениях прокуратура, в частности, отмечает, что суд не учел «повышенную степень общественной опасности содеянного, коррупционный характер и тяжесть совершенного преступления» при вынесении приговора.

Также прокуратура замечает, что суд не указал, какие обстоятельства «свидетельствуют о возможности исправления Кабова без реального отбывания наказания». «Вынесенным приговором в нарушение положений ст .43 УК РФ социальная справедливость не восстановлена», — говорится в документе.

Обвинение просит приговор Кабову отменить и направить дело на новое рассмотрение. «Таким образом, судебный процесс в отношении ученого не завершен. О том, как будет действовать сторона защиты в этой ситуации, сообщу позже», — написал адвокат Кабова.

Дело против Олега Кабова возбудили осенью 2022 года. Он провел два месяца в СИЗО, затем его отпустили под домашний арест, а в 2023 году суд изменил Кабову меру пресечения на запрет определенных действий.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска приговорил 69-летнего Кабова к пяти годам условного срока по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Кабов с 2014 по 2016 годы предоставлял в Минобрнауки «заведомо ложные сведения о выполнении научно-исследовательских работ», чтобы получать субсидии в рамках реализации федеральных программ, после чего сфальсифицировал отчеты и похитил из бюджета 7,2 миллиона рублей. Физик не признал вину.

Издание T-invariant называло преследование Кабова «первым в современной России уголовным делом, когда ученому предъявлено уголовное обвинение за недостаточно хорошо проведенное исследование».

Читайте также

Новосибирского физика судят за научную работу — на основе заказанной ФСБ экспертизы. Дело может стать прецедентом для преследования любого ученого в России Расследование T-invariant

Читайте также

Новосибирского физика судят за научную работу — на основе заказанной ФСБ экспертизы. Дело может стать прецедентом для преследования любого ученого в России Расследование T-invariant