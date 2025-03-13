На спецкора «Медузы» Лилию Яппарову составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступили материалы административного дела об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) в отношении специального корреспондента «Медузы» Лилии Яппаровой, обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. Суд рассмотрит дело 31 марта.

Такой же протокол составили в отношении эксперта по российской ядерной политике Максима Старчака. Материалы дела поступили в Нагатинский суд Москвы.

Старчак давал комментарии «Медузе», а также сотрудничал с «Важными историями», The Insider и проектом Riddle — все издания объявлены в России «нежелательными» организациями.

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

По подсчетам «Медиазоны», в течение 2024 года российские суды назначили 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые объявлены властями РФ «нежелательными» организациями. Среди изданий больше всего протоколов пришлось на «Медузу» — 45 штрафов по статье 20.33 КоАП. Следом идут «Радио Свобода» (12 протоколов), «Дождь» (девять протоколов).

Согласно оценкам «Медиазоны», в основном суды назначали штрафы журналистам или экспертам, которые так или иначе участвовали в создании материалов. Так, штрафы об участии в «нежелательной» организации назначали журналистам «Медузы», в том числе Андрею Перцеву, Елизавете Антоновой, Светлане Рейтер, Антону Хитрову и другим.