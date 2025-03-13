Мэр Харькова сообщил, что российские беспилотники атаковали город. Семь человек пострадали

Российские беспилотники вечером 13 марта атаковали Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Новобаварскому районам.

По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в Основянском районе при падении беспилотника возник пожар в нежилом здании.

В результате атаки пострадали семь мирных жителей: четверо детей, две женщины и один мужчина.