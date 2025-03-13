ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии во время столкновений и пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

Европейский суд по правам человека признал, что власти Украины допустили бездействие при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, нарушив таким образом статью Европейской конвенции о праве на жизнь.

Решение было вынесено по делу «Вячеславова и другие против Украины», в рамках которого заявления подали 28 человек. У 25 из них во время столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли родственники. Еще у троих близкие выжили, но получили тяжелые ожоги. Европейский суд отмечает, что среди погибших были как сторонники, так и противники Майдана.

ЕСПЧ установил нарушения двух статей Европейской конвенции о правах человека: статьи 2 о праве на жизнь и расследование, а также статьи 8 о праве на уважение частной и семейной жизни — по жалобе одной из заявительниц, которой несколько месяцев не передавали тело ее отца для захоронения.

Рассмотрев все обстоятельства, суд пришел к выводу, что украинские власти «не сделали все, что могли, чтобы предотвратить насилие», а также чтобы остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные спасательные меры для тех, кто оказался заблокирован в здании при пожаре в Доме профсоюзов.

Кроме того, соответствующие украинские органы не инициировали и не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года, постановил суд, что также стало нарушением статьи 2 конвенции.

Вместе с этим суд отметил, что «дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях» в Одессе. Столкновения, как указывает ЕСПЧ, начались с нападения активистов движения «Антимайдан» на участников марша «За единую Украину» — под предлогом, что те хотели уничтожить палаточный лагерь «антимайдановцев». «Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивных и эмоциональных дезинформационных и пропагандистских сообщений о новом украинском правительстве и сторонниках Майдана, озвученных российскими властями и СМИ», — говорится в пресс-релизе суда.

По решению суда Украина должна выплатить заявителям компенсации: по 15 тысяч евро родственникам погибших, по 12 тысяч — родственникам выживших, но получивших тяжелые ожоги и 17 тысяч заявительнице, которой передали тело погибшего отца с задержкой. Россия в деле стороной разбирательства не была.

2 мая 2014 года в Одессе произошли вооруженные столкновения с участием активистов пророссийского движения «Антимайдан» и активистов проукраинского «Евромайдана», которые присоединились к футбольным болельщикам одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста», проводившим в этот день совместное шествие «За единую Украину». Часть пророссийских активистов укрылись в Доме профсоюзов, начался пожар, в результате которого люди оказались заблокированы в здании. В ходе столкновений погибли 48 человек — несколько в результате стрельбы во время беспорядков, остальные при пожаре и попытках спастись из горящего здания.

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