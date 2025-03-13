Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

Представители Армении и Азербайджана завершили переговоры и согласовали текст мирного соглашения, заявили министерства иностранных дел двух стран.

Глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним несогласованным пунктам соглашения.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — заявил министр.

В Ереване, в свою очередь, подтвердили, что готовы начать с Баку консультации по срокам и месту подписания документа.

Армения и Азербайджан пытаются заключить мирное соглашение с 2023 года — после того как Баку провел операцию, в ходе которой взял территорию Нагорного Карабаха под свой контроль.

В феврале 2025-го премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что стороны согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Несогласованными оставались пункты о воздержании от взаимных исков в международных судебных инстанциях и неразмещении третьих сил на границе. Тогда же он отмечал, что не видит оснований для эскалации ситуации между Ереваном и Баку.