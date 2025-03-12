«Верстка»: суды в России начали запрещать стикеры в Telegram

Суды в Кировской области начали запрещать стикерпаки в мессенджере Telegram, утверждает «Верстка» со ссылкой на судебную картотеку.

По данным «Верстки», к началу марта суды признали запрещенными на территории России не менее 33 наборов стикеров по заявлениям прокуратуры. Журналисты утверждают, что за три месяца с конца декабря пять судов рассмотрели 13 таких заявлений и полностью удовлетворили их требования.

Прокуратура заявляла, что находила наборы стикеров с изображениями «нацистской символики и атрибутики», а также «символики и атрибутики запрещённых экстремистских организаций». В решениях судов указывалось, что стикеры «пропагандируют экстремизм в социальных сетях».

Как пишет «Верстка», в числе запрещенных оказались наборы стикеров, посвященные Адольфу Гитлеру и мемам с ним; а также стикеры про скинхедов и Ку-клукс-клан. В девяти наборах были стикеры со свастикой. Другие наборы включали подборки мемов с разными персонажами, в числе которых встречались изображения актера Алексея Панина, главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Ирины Яровой и политика Леонида Волкова.