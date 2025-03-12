«Пусть учатся у себя дома». Матвиенко предложила сократить прием иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в московские, петербургские и казанские вузы. Ее слова приводят «Ведомости».

По мнению Матвиенко, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Она утверждает, что такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <…> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <…> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила председатель Совфеда.

По оценке Матвиенко, у части студентов из регионов, приехавших на учебу в Москву, не получилось после выпуска найти работу по специальности. Она считает, что «вместо истории успеха получилась история неудачников».

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в комментарии «Ведомостям» заявила, что около 70% отличников (с результатами ЕГЭ 80 баллов и выше) обучаются в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. По ее мнению, один из важных факторов при выборе столичных вузов — перспективы дальнейшего трудоустройства в этом субъекте. Для того, чтобы студенты захотели учиться и работать в нестоличном регионе, там должен быть развит современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями. «Их очень мало, где можно найти», — отметила эксперт.

В начале февраля Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил правительству начать процесс изменения порядка приема на обучение в вузы и исключить образовательные программы, не отвечающие потребностям экономики страны. По его мнению, необходимо «исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». «Очень низкий уровень подготовки специалистов, который в конечном итоге и не нужен никому», — сказал президент России.