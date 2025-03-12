Генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, участвовавшего в наступлении в Курской области, уволили с поста командующего оперативного командования «Север»

Командующего оперативного командования ВСУ «Север» генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на самого военного. Первой об увольнении Красильникова рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По словам Красильникова, причину увольнения ему не объяснили. Приказ был подписан 7 марта. Красильникова перевели в батальон резерва. Он отметил, что не видел существенных причин для увольнения, в том числе из-за ситуации в Курской области.

«Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого [увольнения]. И события на Курщине… Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре [2024 года]», — заявил генерал.

Красильников рассказал, что на место командующего ОК «Север» уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, который ранее занимал должность заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Официально Генштаб ВСУ не подтверждал увольнение Красильникова.

Красильников занимал должность командующего Оперативного командования «Север» с марта 2023 года.

В сентябре 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Красильникова. Российское следствие считает, что генерал «причастен к совершению преступлений на территории Курской области». Его подозревают по девяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в теракте, убийстве и незаконном пересечении российской границы. По версии следствия, под руководством Красильникова военные ВСУ 6 августа незаконно пересекли границу РФ, нанесли ракетные удары и атаковали беспилотниками дома, машины и гражданскую инфраструктуру.

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