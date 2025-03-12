Baza и «Коммерсант»: ФСБ задержала бывшего главу транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу Александра Бережного

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, информацию о задержании подтвердил источник «Коммерсанта».

По информации Baza, генерала задержали по подозрению в том, что в 2023 году он приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Бережного также подозревают в том, что он поставил на учет по подложным документам служебный катер «Нептун 550» и пользовался им в личных целях.

Полковник полиции в отставке, член общественного совета при МВД Алексей Трифонов сообщил, что Бережного задержали подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве (часть 3 статьи 286 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

Александр Бережной возглавлял Управление на транспорте по ПФО с 2017 по 2024 годы. В 2016 году он был ранен в ногу при освобождении заложника в Павлове Нижегородской области. Он имеет несколько государственных наград, в том числе орден Мужества.