Жителя Ялты приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о покушении на бывшего депутата Рады Олега Царева

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ялты Петра Жицкого к 24 годам лишения свободы по делу о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, с 1 декабря 2022 года по 26 октября 2023 года Жицкий по заданию украинских спецслужб следил за Царевым, а в мае-июне 2023 года определил возможное место покушения на него. Жицкий, как утверждает российское следствие, был завербован украинскими спецслужбам в 2022 году.

В конце 2022 года обвиняемый извлек из тайника оружие, боеприпасы и взрывчатку. Следствие утверждает, что он прошел обучение террористической деятельности и изготовил взрывное устройство, которое хранил у себя дома.

Жицкого признали виновным по нескольким статьям — госизмене, обучению террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, незаконном обороте оружия.

Как уточняет «Медиазона», согласно приговору, пять лет срока Жицкий должен провести в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Олег Царев с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной Рады Украины. После начала конфликта в Донбассе он перешел на сторону сепаратистов. В 2014-2015 годах он был спикером так называемого парламента Новороссии, куда входили представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

О покушении на Царева сообщалось 27 октября 2023 года. В назначенной Россией «администрации» аннексированной Запорожской области говорили, что в Царева стреляли, и что он находится в реанимации. Покушение, как утверждалось, произошло в Ялте. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты, который, как сообщала спецслужба, организовал слежку за Царевым по заданию СБУ.