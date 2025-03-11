Жителя Вологодской области заподозрили в поджоге магазина, где ему не продали алкоголь по новому закону

В Вологодской области сотрудники полиции задержали жителя села Куркино, которого заподозрили в попытке поджога магазина, сообщает местное издание Vologda-poisk.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону и очевидцев.

Сообщение о происшествии в продуктовом магазине в Куркино поступило в полицию вечером 10 марта. По словам жителей села, пьяный 45-летний мужчина пытался купить алкоголь, но продавщицы ему отказали сославшись на запрет, введенный местными властями.

Тогда мужчина, как утверждают очевидцы, достал коктейль Молотова и гранату и начал угрожать продавцам. Те вызвали полицию, но мужчина уже поджег магазин.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. На него составили протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). По данным Vologda-poisk.ru, по факту попытки поджога магазина возбуждено уголовное дело.

В паблике «Наш Вологодский округ» во «ВКонтакте» утверждают, что поджог устроил бывший участник российско-украинской войны. Другие источники об этом не сообщали.

С 1 марта в Вологодской области действует ограничение на продажу алкоголя: в будние дни такие напитки можно продавать только два часа в день: с 12 до 14 часов. Запрет ввели по предложению губернатора региона Георгия Филимонова.