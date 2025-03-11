Алексея Горинова внесли в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг обновил перечень «террористов и экстремистов», добавив в него бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова.

Напротив фамилии Горинова в списке стоит звездочка — это означает, что он преследуется по террористической статье.

В июле 2022 года Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ. Поводом для дела стало его выступление на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, во время которого он среди прочего предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Срок, назначенный Горинову, стал одним из самых больших по делам о «фейках» про армию.

Осенью 2023 года стало известно, что против Горинова возбудили дело об «оправдании терроризма» — он сообщил об этом в письме, находясь в ШИЗО. Поводом для дела стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. В ноябре 2024-го бывшего депутата приговорили по этому делу к трем годам лишения свободы. По совокупности приговоров Горинов должен провести в колонии еще пять лет. При этом режим содержания ему заменили на строгий.

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