Верховный комиссар ООН призвал немедленно прекратить убийства мирных жителей в Сирии. Россия и США запросили экстренное совещание Совета безопасности

Убийства мирных жителей в прибрежных районах на северо-западе Сирии должны немедленно прекратиться, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, из Сирии стала поступать информация об убийствах «целых семей, включая женщин, детей и бойцов». Кроме того, поступают сообщения о внесудебных казнях на религиозной почве, совершаемых «неустановленными лицами, сотрудниками сил безопасности временных властей, а также элементами, связанными с бывшим правительством», добавил Тюрк.

Верховный комиссар призвал новые власти подкрепить «оперативными действиями по защите сирийцев» свои заявления о намерении соблюдать закон. Также необходимо провести расследования убийств и других нарушений, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил Тюрк.

Вместе с этим Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации Совбеза ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии, сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский. Ожидается, что консультации будут назначены на 10 марта.

6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря и сторонники свергнутого президента страны Башара Асада подняли восстание. Переходные власти Сирии ответили на это жестким подавлением. В течение двух дней в результате столкновений погибли более тысячи человек. Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), базирующаяся в Великобритании, называет произошедшее самым массовым и жестоким проявлением насилия с момента свержения Асада и установления новой власти.

Читайте также

Новые власти Сирии подавляют восстание в алавитских провинциях. В социальных сетях публикуют видео массовых убийств Женщины и дети пытаются укрыться от насилия на российской базе в Латакии

Читайте также

Новые власти Сирии подавляют восстание в алавитских провинциях. В социальных сетях публикуют видео массовых убийств Женщины и дети пытаются укрыться от насилия на российской базе в Латакии