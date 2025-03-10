SIPRI: Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире

Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия за период с 2020 по 2024 годы. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — ).

По данным SIPRI, после начала российского вторжения как минимум 35 стран отправили оружие в Украину. В 2020-2024 годах на Украину приходилось 8,8% мирового импорта вооружений.

Большая часть поставок в Украину пришлась на США (45%), Германию (12%) и Польшу (11%). В исследовании отмечается, что Украина была единственным европейским государством, входившим в топ-10 крупнейших импортеров за период с 2020 по 2024 года — несмотря на то, что многие другие европейские страны значительно увеличили импорт оружия в это время.

«Новые данные о поставках оружия четко отражают процесс перевооружения среди стран Европы в ответ на угрозу со стороны России», — считает директор программы SIPRI по поставкам оружия Мэтью Джордж.

Импорт вооружений со стороны европейских членов НАТО за период с 2020 по 2024 годы увеличился более чем вдвое (+105%) по сравнению с периодом 2015-2019. США поставили 64% этого вооружения, что значительно больше, чем в 2015-19 годах (52%). Другими основными поставщиками были Франция (6,5%), Южная Корея (6,5%), Германия (4,7%), Израиль (3,9%).

Экспорт вооружений из США увеличился на 21% за последние четыре года по сравнению с периодом 2015-19 годов. Доля США в мировом экспорте вооружения выросла с 35% до 43%. В 2020-24 годах США поставляли вооружения в 107 государств. Впервые за 20 лет наибольшая доля американского экспорта оружия пришлась на Европу (35%), а не на Ближний Восток (33%).

Российский экспорт вооружений резко сократился за последние четыре года (на 64%) по сравнению с периодом 2015-2019 годов, говорится в исследовании. Снижение началось еще до полномасштабного вторжения в Украину, отмечают в SIPRI.

«Война против Украины еще больше ускорила падение российского экспорта вооружений, потому что на поле боя требуется больше оружия, торговые санкции затрудняют производство и продажу Россией своего оружия, а США и их союзники оказывают давление на государства, чтобы те не покупали российское оружие», — говорится в исследовании.

В 2020-24 годах Россия поставляла основные виды вооружений в 33 государства. Две трети российского экспорта вооружений приходилось на три страны: Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).

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