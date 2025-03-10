РБК: российским силовикам не хватает оборудования для взлома смартфонов

Российские правоохранительные органы столкнулись с дефицитом специального оборудования для взлома смартфонов, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, проблема обострилась после начала полномасштабной российско-украинской войны — после ввода санкций и ухода зарубежных компаний из РФ.

За последние годы из России ушли израильская Cellebrite, швейцарская MSAB, американская Magnet, пояснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. При этом Cellebrite, как утверждается, прекратила сотрудничество с российскими силовиками еще в 2021 году. В результате на этом рынке остались российский «Мобильный криминалист», китайский Forensic MagiCube и продукты российской компании Elcomsoft.

Как отметил исследователь в области кибербезопасности и руководитель консалтингового агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук, в России не развит рынок оборудования для криминалистических исследований смартфонов. «Для этих целей используются программные комплексы или набор интерфейсов для различных задач. При этом на рынке нет и целостных комплексов, которые были бы заточены именно под конкретные задачи с учетом работы криминалистов в поле», — пояснил он.

Еще одной сложностью для взлома смартфонов эксперты называют постоянное повышение защиты телефонов на операционных системах Android и iOS.

Правозащитный проект «Первый отдел» ранее сообщал, что российские силовики взламывают мобильные устройства россиян на пограничных пунктах с помощью оборудования Cellebrite и «Мобильного криминалиста». Правозащитники отмечают, что формально Cellebrite больше не работает с Россией, но фактически UFED (комплекс программ и железа для криминалистов, который умеет взламывать многие модели мобильных устройств, извлекать из них данные любого рода — прим. «Медузы») стоит на каждом погранпункте. Комплексы продаются на черном рынке. В частности, Китай, несмотря на отказ израильской компании от сотрудничества со страной, продолжает покупать UFED, пользуясь услугами «серых» посредников, с которыми Cellebrite продолжила работать.

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