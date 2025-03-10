Две пациентки городской клинической больницы Сургута сообщили телеканалу «Дождь» на условиях анонимности, что подверглись гинекологическому вмешательству без анестезии. В одном случае речь шла о прерывании беременности, в другом — о диагностической процедуре.

По словам одной из собеседниц «Дождя», она легла в больницу, чтобы сделать аборт на сроке в семь недель. Она договорилась о местном обезболивании, но препарат не подействовал. Пациентка сказала об этом врачу — операцию проводил акушер-гинеколог Михаил Курносиков, возглавляющий больницу. «Он сказал, что так тебе и надо и что в следующий раз буду знать, как делать аборт. После этого целый час от боли была в шоковом состоянии», — вспоминает пациентка.

Еще одна собеседница «Дождя» рассказала, что в 2018 году попала в больницу Сургута на гистероскопию с выскабливанием. «По идее, делается анестезия и ждется какое-то время. В моем случае это все было очень быстро. Но когда это все началось, я думала, у меня просто звезды из глаз посыплются», — сказала пациентка. Затем она попала в эту же больницу на сохранение, и, по ее словам, поняла, что ей не делали никакую местную анестезию. «Просто на живую это все дело проходила», — говорит она.

Журналистка «Дождя» дозвонилась в больницу Курносикову. Врач уточнил, в какой стране она находится, и, услышав, что в Нидерландах, заявил, что не будет комментировать проведение операций без анестезии в его больнице. «Мы с нацистскими субъектами не разговариваем», — добавил Курносиков.

Изданию «Подъем» Курносиков заявил, что «все в соответствии с законодательством, все четко сделано». «Это травля. Там же просто иноагенты пишут. Конкретно атака из-за рубежа идет», — добавил он.

В региональном Минздраве ситуацию в больнице Сургута не комментировали. Однако, как обратила внимание «Медиазона», официальный аккаунт департамента здравоохранения Югры оставил комментарий под одним из постов в паблике «ЧП Сургут» во «ВКонтакте». В нем говорится, что жалоб на медицинский персонал больницы не поступало, но ведомство инициировало проверку опубликованной информации.

О проведении в городской больнице Сургута операций по прерыванию беременности без анестезии стало известно в начале марта, когда одна из пациенток рассказала об этом изданию Ura.ru. «По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — говорила девушка.