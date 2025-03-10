Илон Маск заявил, что на Х была совершена «массированная кибератака». Пользователи соцсети несколько часов жаловались на сбои

Социальная сеть Х подверглась «массированной кибератаке», сообщил владелец соцсети, миллиардер Илон Маск.

«На Х была совершена (и продолжается) массированная кибератака. Нас атакуют каждый день, но в этот раз было задействовано много ресурсов. Вовлечена либо большая скоординированная группа и/или страна. Следим», — написал Маск.

Согласно данным сайта Downdetector, в работе соцсети Х в течение 10 марта произошло три глобальных сбоя. Пользователи жаловались на проблемы на сайте и в приложении несколько часов.