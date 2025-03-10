ФСБ начала массово запрещать украинцам въезд в Россию на срок до 50 лет

Гражданам Украины, которые пытаются попасть в Россию, в массовом порядке запрещают въезд. Об этом пишет издание The Moscow Times, изучившее профильный телеграм-чат «Отказники Шереметьево».

По словам украинцев, которых не пустили в Россию, эта практика носит системный характер. Тем, кого не пропускают, выдают длительные запреты на посещение РФ — либо на 20, либо на 50 лет.

Запрет на въезд в Россию также де-факто распространяется на Беларусь, так как МВД этой страны синхронизирует свои базы с базами российской ФСБ.

С осени 2023 года граждане Украины могут въезжать в Россию через аэропорт Шереметьево. В ожидании так называемой «фильтрации» — подробнейшего опроса со стороны пограничников — многие украинцы после прилета проводят в аэропорту по много часов, а иногда даже дней.